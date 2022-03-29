不少人為了維持身材與健康，會選擇少油少鹽的餐點來吃。一名網友發文詢問說，有哪些食物看起來不是很油，但實則熱量驚人，引發網友熱議，而百頁豆腐被大批網友狂點名說，甚至還有網友罵髒話說，以為豆腐都很健康，每次都會逼自己吃，卻沒想到百頁竟是這麼肥。

一名網友今天在PTT上發文表示，有些食物看起來不油膩，但熱量卻超級高，實際上其實很油膩，甚至可被當作是減肥階段最大的敵人，不過，大家知道有哪些食物符合這樣的敘述嗎？

貼文引起網友討論，而被最多人點名的食物就是百頁豆腐。「百頁豆腐一定第一名」、「百頁豆腐和蘇打餅乾」、「百頁豆腐，尤其是炸的，但真的好好吃」、「百頁跟美乃滋都是用油製成」、「百頁根本不是豆腐，整塊都是油」。

其中一位網友還忍不住飆髒話說，看完這篇文才知道百頁豆腐這麼肥，本來以為是很健康的食材，所以即便不愛吃，都還是會逼自己去吃，但在剛剛搜尋完以後才發現根本是陷阱，這輩子都不吃了啦！

除了百頁豆腐外，也有網友喊「凱撒沙拉，醬汁熱量驚人」、「水餃15顆加一碗湯，熱量快1000卡」、「水餃，不油但熱量高」、「堅果！堅果內雖然是好油，但還是不能過量」、「蘇打餅消化餅」。