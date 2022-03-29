台中為燒肉一級戰區，擁有許多知名店家，近年最夯的就是屋馬與茶六。對此，一名網友好奇詢問，究竟誰才是台中燒肉一哥？引發網友熱議，多數人認為兩間店差不多，不過屋馬多了好喝的雞湯，另也有老饕分享，台中最強燒肉肯定是俺達肉屋，畢竟米其林不是拿假的。

一名網友日前在PTT上發文表示，台中是燒肉的一級戰區，其中最具有指標性的就是屋馬與茶六，這兩間店各自都有一批擁護者，不知道有沒有兩間店都去吃過的人，可以來個優劣比較，或是推薦內行人才知道的「台中燒肉一哥」。

該網友也分享自身經驗指出，他一直都知道屋馬與茶六很有名，但他只有吃過屋馬而已，但他對這間店的印象超深刻，記得當時他直接被店家提供的雞湯給震懾住，因為實在太美味了。

貼文引起網友熱烈討論，「屋馬雞湯喝到飽」、「屋馬是進去喝雞湯的」、「兩家其實差不多，但屋馬有雞湯」、「這兩家都只是基本款，哪邊有位就吃哪邊」、「吃過屋馬覺得普」、「茶六贏吧」、「茶六第一次吃很驚艷」。

不少老饕則留言大喊，屋馬與茶六都蠻普，眞正厲害的是「俺達の肉屋」吧！「一哥？有問過俺達嗎，根本不在同個檔次的」、「俺達肉屋笑而不語」、「俺達：當我米其林是假的喔」、「俺達直接屌打」、「俺達完勝」、「庵達吃完再來聊」。

另也有其他網友推薦說，台中燒肉店林立，以相同價位來看的話，風間燒肉、澄居烤物燒肉或老井極上燒肉也都是不錯的選擇。