俄羅斯持續與烏克蘭交戰，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）27日表示，基輔已經被俄羅斯軍隊包圍，同時，據外媒披露的最新衛星畫面顯示，長達40英里的俄羅斯軍用車輛，正駛向烏克蘭首都基輔。看到外媒披露的照片，批踢踢網友直呼，「賭徒普丁腦子燒壞了」。

據國外媒體今（3月１日）綜合報導，據最新的衛星圖像顯示，長達40多英里的俄羅斯軍事車隊已抵達基輔郊區，比外界預期的長很多。

看到衛星圖像的照片，許多批踢踢網友表示，「美國昨天就講了北極熊要圍城幹下基輔」、「基本上基輔已經失去政治上意義了，俄羅斯拿下已只是個空城」、「這波開始就是雙方比資源多，進行絞肉機時間」、「俄羅斯騎虎難下了，打下或不打下基輔，都是輸家」、「圍城戰的話，俄羅斯後勤要比烏克蘭多才打的下去」。

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢）

另有網友直言，「這種一字長蛇陣的車隊最好殺，俄國都忘了自己在二戰是怎麼用IL-2對地攻擊機去打德軍車隊的」、「補給線沒空中掩護，找死喔，無人機就處理掉了」、「烏克蘭現在從東歐國家拿到一堆飛機囉！原本俄國空優就拿不下了，現在這些車應該會死得很難看」。