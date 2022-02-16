國人在選購空氣清淨機這類家電商品時，如果要避免選到「吃電怪獸」，常優先選購具節能標章的商品，既可以節能省電做環保，又能當個省錢的聰明消費者。公平會提醒消費大眾，家電產品的「節能標章」具有期限，建議購買前須小心查證，避免買到節能效率不如預期的商品。

公平會16日表示，佳美百事購有限公司在Yahoo!奇摩超級商城網站銷售Honeywell型號HPA-200APTW空氣清淨機商品，刊載「歐洲能源之星/台灣節能標章雙認證」文字，廣告予人印象該商品除獲有國外能源之星認證外，亦獲有我國能源局節能標章之認證，較其他規格相仿之空氣清淨機，更具減少能源消耗之效用。

但是經公平會調查，該商品在我國獲有節能標章的有效期限僅為2018年2月6日至2020年2月5日，期限屆滿後並未重新取得節能標章驗證，但廣告卻仍持續刊載具有我國節能標章認證的文字，與事實不符，公平會因此處佳美百事購有限公司10萬元罰鍰。

公平會也再次叮嚀，消費者購買家電商品之前，可至節能標章全球資訊網（https://www.energylabel.org.tw/）查詢所選購的商品，是否獲有節能標章認證，另呼籲業者登載具「節能標章」的廣告文字，一定要有所依據，以免觸法！