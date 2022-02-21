首屆「2022馬祖國際藝術島」即日起至4月10日在馬祖四鄉五島登場！此次並有旅行社推出三大獨家官方認證主題遊程，更精心安排了特約導覽及專任導遊，讓藝術愛好者能沉浸在這趟馬祖藝術之旅。

由中華文化總會與連江縣政府共同主辦的馬祖國際藝術島10年計畫，今年第一次舉行，並以「島嶼釀」為主題，邀請41組藝術團隊駐地創作，共有8個藝術計畫、39件作品及3個空間策展。

主辦單位表示，馬祖的傳統聚落無論建材、樣貌都極具特色，且軍事歷史軌跡形塑了馬祖獨有的戰地風貌，光陰淬鍊激盪出馬祖的深厚底蘊與文化獨特性，讓此次受邀的藝術團隊能把醞釀多時的馬祖島嶼故事，轉化為充滿地方魅力的藝術作品。

長榮集團旗下旅行社「長汎假期」運用立榮航空的獨家馬祖航線，推出三大主題遊程，可從台北或台中出發，詢問度最高的是「馬祖南北竿＋東莒藝文深度3日遊」，由專人帶領參觀知名策展人林怡華的《地下工事》，將藝術帶入世界級軍事地景南竿77據點裡，感受軍事據點的震撼及作品的魅力；踏入由策展人陳宣誠與協同策展人廖億美策劃的53據點《傾聽島嶼的聲音》展區，透過景框、立體繪畫、環繞聲音與地景裝置等結合現地環境，在歷史脈絡中開啟馬祖新視界。

藝術島計畫中的「島嶼味蕾實驗室」與「島人廚房」由在地和台灣本島的料理團隊轉譯島嶼食材，從料理中品味馬祖故事。

想兼顧觀光與藝術欣賞，也可選擇「馬祖南北竿特色旅遊3日遊」、「馬祖南北竿＋東莒特色旅遊3日遊」，透過藝術島視野感受馬祖風采，一遊芹壁山城、東莒二級古蹟百年燈塔與陳年酒窖八八坑道等馬祖必訪景點，美景、美食、美學兼具。

喜歡自由行的旅客，也可透過「立榮假期」即訂即開線上平台訂購，現在報名官方主題遊程或透過立榮假期訂購機＋酒組合，還有機會獲得「藝術島護照」。詳情可至長汎假期官網查詢https：／／www.everfuntravel.com／。「2022馬祖國際藝術島藝術島」資訊可至馬祖國際藝術島官網 https：／／matsubiennial.tw／查詢。