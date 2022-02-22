台糖近年積極轉型數位行銷，同時今年正跟日本電商談合作，要讓台糖易購網商品反攻日本市場。首波先挑6款保健沖泡飲品，加上拓展數位行銷，易購網今年營收上看4800萬。至於台糖最有優勢豬肉，受限日本對傳統豬瘟檢疫較嚴，還無法透過跨境電商平台賣過去，但其實台糖煙燻豬肝、帶骨里肌豬排等都很有潛力。

去年雖疫情蔓延，但台糖易購網去年營收仍比前一年有3成增長，台糖商銷事業部副執行長李福安表示，易購網從量販事業部門接手過來後，每年營業額從先前1600萬到1800萬，成長到3000萬，2021年又來到4000萬。

業績成長原因，李福安說有很多，如新品上架、操作機關團體登記都是，後續會發展數位行銷，現在易購網也正跟日本電商談合作，朝跨境電商跨出大步，預估今年營業額可成長到4800萬左右。

隨著網路科技快速發展，台糖近年積極擴展數位行銷，除網站上推出「台糖健康御守粉絲團」，2021年粉絲團貼文總觸及數199.4萬次外，近期開始嘗試2場FB直播，由同仁扮演網紅，親自上線銷售台糖火鍋餃、穀物沖調飲品及捲心酥等新產品。另外也拍攝Line Voom短影音，示範用台糖的紅花籽油、酥炸粉及里肌豬排等原料，宅在家也能輕鬆製作出星級餐廳炸排骨料理。

與日本電商合作方向，李福安說，現在還在談，不能透露太多，但評估當地是有商機，初步會選定6款沖泡保健飲品，像是黑糖薑母茶等，在當地電商平台上販售。

但優勢的豬肉製品，李福安說，因台灣有傳統豬瘟打針，現在還不能外銷日本，可是煙燻豬肝、帶骨里肌豬排等都很有潛力，就要等以後開放狀況。