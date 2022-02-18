為促進土地活化，並配合地方產業發展，台糖公司18日在帝國製糖廠台中營業所舉辦「台中糖廠商業區暨埔里福興溫泉區土地」招商說明會。（盧金足攝）

台中市東區當地泉源里長羅文甫強調，東區建設、交通到位，招商投資好所在。（盧金足攝）

台糖18日舉辦「台中糖廠商業區暨埔里福興溫泉區土地」招商說明會，吸引大批企業與財團到場參加說明會。（盧金足攝）

後疫情時代來臨投資即將大噴發，台糖18日舉辦「台中糖廠商業區暨埔里福興溫泉區土地」招商說明會，吸引大批企業與財團到場參加說明會，關注土地現況與投資細節，包括聯聚、富旺、陸府、豐邑等建商，還有統一超商、全聯與遠東集團、大買家等產業都到場問津。

台糖推出台中市火車站旁商業區合計3.33公頃土地以及南投縣埔里福興溫泉區合計6.7公頃土地，除了希望能讓有興趣的廠商進一步認識招商土地各區資訊與開發背景，也期盼能透過與產業先進的交流對話，對投資需求及發展可能有更多元的發想。

台糖中彰區處經理黃進添在招商會時指出，本次推出土地活化採用設定地上權方式，創造與廠商之間的共存共榮，並肩負活化區域經濟及產業群聚發展的使命，達到地方特色產業發揚與多元產業蓬勃繁榮展望。

在台中車站鐵路高架化、大智路開通等公共建設更新，逐漸完善都市縫合，而干城地區大型住商開發案、三井LaLa port購物中心與豐邑住商大樓等大型開發案排隊進駐，台中東區前景看好，台糖喊話正是進駐投資台中東區、共創區域繁榮的好時機。

新推出的3筆土地包含第二之一種商業區及第三之一種商業區，皆為臨30公尺進德路之大面積素地，位於台中車站周邊良好交通區位，在商業設施櫛比鱗次的同時，擁有自然湖景公園，被視為具發展商辦、旅宿、百貨商場以及休閒娛樂的潛力。

此外，在埔里優質天然溫泉資源與南投縣政府重建廬山溫泉產業政策發展下，台糖原福興農場作為廬山溫泉產業重建及發展投資平台已蓄勢待發。

配合重建廬山溫泉政策，台糖將「福興埔里溫泉區」6.7公頃旅館區及商店服務區土地，以設定地上權方式公開招商。

「埔里福興溫泉區」由台糖與南投縣政府合作開發，全區面積總計55.6公頃，配置完善公共設施，園區內旅館區及商店服務區，供興建旅館、飯店，以及特色賣店、地方農產品販售使用，透過土地整體規畫開發，提供產業經營環境，以延續廬山觀光事業、建構永續溫泉環境。

中彰區處強調，藉由招商說明會介紹台糖辦理設定地上權的招商細節與土地資訊，並在與廠商交流分享意見之後，更加深入了解投資需求，期盼各界廠商把握投資時機，搶先進駐開發攜手創造雙贏。