彰化縣養豬戶，導入新式密閉水簾及高床設備、提升廢水處理設備及購置自動化省工設備，農委會評定全國第一。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣養豬戶，導入新式密閉水簾及高床設備、提升廢水處理設備及購置自動化省工設備，農委會評定全國第一。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府輔導養豬戶設備升級，召開座談會。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

提升養豬產業設備，彰化摘下全國第一，彰化縣長王惠美於主管會報表揚，由縣府農業處長邱奕志代表接受。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣養豬戶有605戶，養豬頭數約75萬8千頭，佔全國總產量14％左右，總產值高達100億元，彰化縣政府輔導投入提升設備升級，完工驗收場數146場，執行總金額約2億1443萬元，全國經費7億5588萬元，佔全國經費28.37％，經行政院農業委員會評定為全國第一名，超越雲林縣的1億1178萬元，更遙遙領先第3名台南市的9859萬元。

彰化縣為台灣第三大養豬縣市，為提升彰化養豬產業水平，輔導豬農改善畜舍環境，彰化縣政府執行110年度輔導養豬場導入新式整合型設施計畫，輔導養豬產業導入新式密閉水簾及高床設備、提升廢水處理設備及購置自動化省工設備，總計輔導完工驗收場數146場。

提升養豬產業設備，彰化摘下全國第一，彰化縣長王惠美於主管會報表揚，由縣府農業處長邱奕志代表接受。

農業處長邱奕志表示，為提升計畫執行，縣府邀集財團法人工業技術研究院、農業科技研究院及中央畜產會等相關單位召開產業座談會，並邀請本縣養豬農民與會，提供專業技術服務諮詢，並輔導農民規劃及設置，透過本次計畫執行，提升養豬產業升級，並改變過去養豬產業對環境衝擊、廢水排放及空氣汙染等相關問題。

王惠美表示，國人重視農畜產品食安問題，合格用藥以及自然健康的生產方式成為訴求，推行有3章1Q的「彰化優鮮」品牌；而彰化縣也是重要畜牧業生產地，並設置「彰化健康豬」認證，目前加入「彰化健康豬」養豬場有145場約41萬頭，在全聯及楓康生鮮超市全國各分店計1000家店面都有販售，而且從運輸到販售全程低溫保鮮，讓民眾都能買得放心、吃得安心。