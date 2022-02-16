烏克蘭危機暫時紓緩，美股連跌三日後急彈，港股連跌三日後16日反彈約1.5％，一舉重上10天（約24552點）、20天（約24422點）和100天線（約24403點），但全日波幅只有180點。

恒指開盤漲262點或1.08％，報24618點，升幅曾縮至192點，見24548點全日低，買盤湧入下，恒指一舉升破10天、20天和100天線，最多升373點，見24728點全日高，早盤升309點。午後在上午波幅內走，尾盤挑戰上午高位，恒指收升363點或1.49％，報24718點。

國指報8678點，升150點或1.77％。恒生科指收報5616點，升126點或2.3％。大盤全日成交額只有1017.9億港元。

指標個股方面，騰訊升1.3％報476.2港元，成交居首有57.92億港元。成交第二位是美團，升2.5％報219.4港元。萬洲跌1％，為表現最差藍籌。澳門博彩企業金沙中國升6.8％，為表現最好藍籌。