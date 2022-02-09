大陸傳「國家隊」8日入市買A股，加上隔晚美股抽升，帶動港股回勇，9日早更一度飆逾500點，重上100天線（現處24428點）。

香港信報報導，恒指開盤漲397點或1.6％，報24727點，已重上100天線，隨後升幅曾縮至360點，低見24690點，但A股止跌回升，為港股注入動力，推動恒指升幅擴至509點，高見24838點，最終恒指收報24808點，升478點或2％。

國指收報8713點，升200點或2.4％。恒生科指收報5607點，升170點或3.1％，大盤成交額785.24億港元。

藍籌股大致走高，以安踏表現最勇，早盤飆7％；阿里急彈6.1％；京東也升4.4％；小米揚4％；騰訊升2.2％；匯控升1.2％，再創約兩年高；友邦漲1％；建行升0.3％。

生科股方面，9日早盤復牌的藥明生物，高開9.2％後無以為繼，中午收跌0.9％，為表現最差藍籌，同系藥明康德股價挫6.6％；其他各股也有賣壓，康龍化成跌7.8％；方達挫7.1％；泰格醫藥跌3.8％；至於信達生物也跌2.7％；歌禮製藥急跌6.6％；諾輝健康跌3.7％。