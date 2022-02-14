受地緣局勢緊張，上週五美股下跌等因素影響，港股14日開低走低。

恒生指數開低181點或0.7％報24725點；截至10點18分，報24535.31點，跌371.35點，跌幅1.49％。

國指低開96點或1.1％；現報8616.78點，跌167.61點，跌幅1.91％。

紅籌指數報4327.51點，跌43.71點，跌幅1％。

新經濟股普跌，騰訊跌逾2％、阿里巴巴跌逾3％、美團跌逾4％。油企因地緣關係緊張股價普升，中石油、中海油齊升逾3%。

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A股三大指數漲跌互見 滬指開低走低
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