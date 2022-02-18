受到俄烏局勢時好時壞影響，18日日股疲弱，不過在部分搶短買盤進駐下，跌幅也跟著收斂。早盤結束時，日經指數收27094.16點，跌138.71點或0.51%。東證收1922.99點，跌8.25點或0.43%。

證券研究員指出，現在投資人有些矛盾，因為看到股市下跌就想進場，不過，俄烏關係忽好轉、忽惡化，到底該不該也趕快去撿便宜，萬一地緣政治風險突然升高，股市有可能會再下修。

晶片製造業者下跌，東京威力科創跌2.94%，愛德萬以及瑞薩電子分別跌2.36%與1.04%。

機器人手臂製造商發那科跌4.87%，至於其它科技業者趨勢科技，在公布不佳財報後，也下跌4.33%。

能源族群表現令人失望，目前國際油價回軟下也跌1.94%。由於本周全球長期債息下降，金融股跌0.99%。

權值股中，迅銷漲1.15%，推動消費相關類股也漲0.64%。