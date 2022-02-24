為提供台商企業ESG策略規劃與因應對策，KPMG安侯建業聯合會計師事務所台南所所長蘇彥達表示，近來深刻感受到台商經營在面臨碳排淨零規範即將實施所承受的壓力與憂慮，建議企業應及早立刻著手準備ESG策略藍圖。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所、亞瑞仕國際驗證股份有限公司以及長榮大學EMBA暨企二代中心主辦，由福邦證券股份有限公司、成功大學跨維綠能材料研究中心、先進電池材料產業聯盟以及京城商業銀行鹽行分行日前舉辦「2022加速全球ESG解決策略及企業長期因應對策」。

全球極端氣候接連不斷，從2021年初的東亞、歐洲以及北美的寒流潮到2021年6月的北美熱浪，已導致數百人傷亡。KPMG安侯永續發展公司協理謝孟哲指出，在2019年，全球共有四個區域發生野火，也導致當年的野火碳排放量達78億公噸，除了創全球野火碳排放的新高外，當年的碳排放也相當於2019年化石燃料碳排放的20％。

謝孟哲提到，全球氣候的升溫也帶來相當大的災害及損失。全球升溫從2011年至2022年已經升溫接近攝氏1.1度，以攝氏上升1.5度來看，將提高129％的洪災可能性，並造成每年10.2兆美元的損失。在全球溫度上升至攝氏3度時，將導致4.32億人的家園將淹沒，每年的損失也將有可能破15兆美元。

為確保減碳過程中能達到全球認可，聯合國氣候變遷大會（COP26）重新檢視核減碳的進程，從各國所訂立的氣候調適、減緩目標到透明度框架一致的氣候報告、評估對氣候脆弱國家的影響與援助以及國際碳的交易。COP26的重大決議中，首度將逐步減少煤炭使用正式納入決議文本；而全球450多家銀行、保險公司、投資人等資產總計高達130兆美元資產的金融機構，更已宣示協助全球「最晚」在2050年之前達到淨零排放的目標，並在2030年前實現減排50％。

謝孟哲指出，台灣也已積極規劃將淨零碳排入法，並透過碳稅、碳盤查規範等機制要求企業更有效管理溫室氣體排放。在金融機構、品牌商、主管機關三重壓力下，淨零碳排已是企業必須面對的課題。

企業從確實了解自身營運的碳排放開始，謝孟哲建議，逐步完善範疇一、二甚至關鍵範疇三的碳排放量，並據此設定積極、具野心且符合科學事實的減碳目標。此外，企業也應積極投資佈局再生能源，並積極發展投入提升能源效率，從營運、業務及財務規劃等方方面面落實低碳轉型，以在未來碳成為商品的時代取得先機。