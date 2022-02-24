市場擔憂俄羅斯會全力入侵烏克蘭，24日的日經指數已連5日走低，盤中一度跌至一個月最低點25800.62點、重挫648.99點。早盤結束時，日經指數收26161.46點，跌288.15點或1.09%。東證收1867.74點，跌13.34點或0.71%。午盤剛開時，日經跌勢雖加劇，但有低接買盤進駐，約下跌500點左右。

索尼金融集團認為，俄烏地域政治緊張加劇，利空消息愈來愈多，市場操作也會愈來愈謹慎。不過，國際情勢一旦緩解，股市應可反彈，因為目前日經指數尚未反應出全球企業獲利能力。至於何時會發生，現在很難預測。

權值股中，迅銷跌2.45%、軟銀跌3.12%，機器人手臂製造商發那科也跌3.34%。

鐵路族群表現不佳，京王電鐵跌4.97%，小田急電鐵也跌4.92%。

第一三共藥廠小漲0.05%，因與阿斯利康（AstraZeneca）合作開發的Enhertu抗癌藥物有顯著療效。

另外，遊戲製造業者萬代南夢宮漲6.72%，海運公司川崎汽船也漲4.65%。