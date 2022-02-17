二崙鄉清潔隊員收到資源回收物後，在車上立即進行粗分類，車上掛了各式各樣的網袋。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善今（17日）率縣府各局處長到二崙鄉老人會館舉行第26次行動主管會報，二崙鄉公所清潔隊分享該鄉垃圾全分類、零廢棄的成果，關鍵在於改裝資源回收車，讓民眾方便把資源放上車，隊員回收後立刻粗分類。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善今（17日）率縣府各局處長到二崙鄉老人會館舉行第26次行動主管會報，二崙鄉公所清潔隊長黃子榮分享該鄉垃圾全分類、零廢棄的成果，關鍵在於改裝資源回收車，讓民眾方便把資源放上車，隊員回收後立刻粗分類。

黃子榮表示，為落實垃圾減量、提高分類的效率，也降低民眾在車尾追車的危險，該鄉清潔隊在資源回收車的車側開小門，讓民眾從車側就可把資收物遞交給清潔隊員，雙方都方便。

黃子榮說，清潔隊員收到資源回收物後，在車上立即進行粗分類，大幅縮短後端分選時間及人力的浪費，回場後再細分21類，玻璃瓶就分成透明、棕色、綠色、公賣局酒瓶等4種，大大提高廠商的收購意願，資源的收購價格是未分類的2至3倍之多，光靠「賣垃圾」就可為鄉庫進帳170萬元以上。

縣長張麗善表示，環保局於2018年協助二崙鄉公所建置生廚餘破碎脫水設備，有效減少廚餘一半重量，最終把廚餘變成有機肥料，這幾年更協助斗六、莿桐、斗南等鄰近鄉鎮處理廚餘垃圾，多次榮獲全台執行機關資源回收績效考核優等獎。

鄉長鍾福助表示，清潔隊員很辛苦，鄉親也很認同並積極配合。

環保局也在會中報告濁水溪揚塵治理的成果，濁水溪沿岸揚塵事件日由2017年的59天降至2021年的6天，環保署在崙背鄉、麥寮測站懸浮微粒濃度年平均值也都符合懸浮微粒空氣品質每立方公尺低於50微克的標準。

環保局表示，使用文蛤殼鋪蓋、綠覆蓋、水覆蓋等各式工法，除了改善揚塵狀況，出海口生態也逐漸復育，目前已觀察到包括東方白鸛、黑面琵鷺等超過200種鳥。

縣府為積極關心二崙鄉濁水溪揚塵整治成果、交通建設成果及治水辦理進度，今（17日）由縣長張麗善率各局處首長至二崙鄉老人會館辦理第26次行動主管會報，縣議員李明哲、廖偉晴也出席關心。