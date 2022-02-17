新黨今日舉行記者會，指「侯家軍」參選將無法監督市政，新北市長侯友宜表示，帶領過的部署、市府同仁都是國家人才，如果價值跟他一樣，一起好好做事，為中華民國土地犧牲奉獻；新北市議員擬參選人吳訓孝表示，不用這樣貼標籤，「我就是我，少一點政治口水，多一點政策論述」。

侯友宜說，國家與人民遠超過黨派，他這輩子只為國家人民做事，帶領過的部署、市府同仁都是國家人才，侯友宜做事光明磊落，願意為國家犧牲奉獻，如果價值跟他一樣，一起好好做事，為中華民國土地犧牲奉獻。

新北市議員擬參選人吳訓孝則表示，我想是不用這樣貼標籤，我就是我，我就是吳訓孝，在三重蘆洲區這個地方待了三十多年在這個地方長大，市府的歷練對我來說是非常寶貴的，我會用這樣的經驗往下走。

吳訓孝說，他認為在三重蘆洲區我是有辦法做到這件事情的，現在的民意趨勢就是少一點政治口水，多一點政策論述，畢竟政策論述才能帶領一個地方往前走，我覺得是現在的民意趨勢。