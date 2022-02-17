磊山保經去年表現強勁，完成規畫壽險保費28.7億元，年成長38.7％，新增保額833.4億元，新報聘人力達643人。展望今年保險市場，業務總經理林世德認為，因疫情已成為新常態，預期今年市況會優於2021年，主要市場對疫情的認知改變，恐慌感減少很多，市場回到正軌。而市場有三大趨勢值得觀察，分別是「銷售專業化」、「資料系統化」和「商品多元化」，若應變得宜，將是業者一展身手的機會。

觀察近年保險市場，林世德指出有三大趨勢，「銷售專業化」、「資料系統化」和「商品多元化」。從銷售層面來看，各家業者都明顯感受到主管機關對業務人員法令遵循的要求越來越強烈，代表消費者對業務的專業程度會更加重視，業務人員關注消費者需求的程度同樣也會增加，林世德認為，保險法令嚴格、合約簽署關卡嚴謹，都有助於保險業「質」的提升，例如新加坡，在更專業的銷售要求下，保單存續率也提高。

至於「資料系統化」，主管機關對於資料的開放彈性持續提高，像正在研擬的保險存摺於若上路，到時候民眾就能透過平台，直接查詢自己人身與財產保險的全數狀況。林世德認為，當保險資料統合，業務端可以更能快速分析消費者既有保單，對接更精準，能更有效率的規劃與銷售，這將會是保經業的巨大機會。

另外一個趨勢則是「商品多元化」，林世德觀察，過去兩三年台灣保險公司的商品同質化高，但不少業者都想殺出血路，積極的和保經代接觸，了解第一線的需求，例如針對特定的慢性病、鎖定小眾族群開發商品，預估會在接下來一兩年間持續發酵。

他認為，去年防疫保單多，主要2021年很多不確定性高，此外，民眾留現金在手上，隨著股市、房市回升，投資意願增加，第四季健康需求，投資型保單也賣的不錯，去年投資型占保費比例46％。今年投資型會減少，各種險種發展都非常平均。磊山希望今年保額成長整體可以做到千億元，保費28多億元成長34億元，提高變額萬能壽險保單商品的銷售。