德國經濟辦事處調查在台德國公司穩健成長，但進入台灣市場的新公司較少，並關注能源轉型等政策能否順利推行，對此，經濟部長王美花22日表示，各國對台灣經濟樂觀以待，政府一定會努力維持供電穩定。

王美花指出，無論是半導體、能源、智慧機械等產業，各國對台灣經濟樂觀以待，往後兩年也盼投資台灣，因此，穩定能源供應至關重要，經濟部會努力維持電力穩定，同時促進綠色轉型，協助企業綠色化（go green）。台灣現正進入關鍵低碳轉型階段，歡迎德國等歐洲企業一起參與。

王美花表示，近年台德經濟連結越趨緊密，新冠肺炎疫情造成巨大挑戰，對傳統供應鏈產生衝擊，加速數位化、晶片需求等，可見全世界將目光移至台灣，因台灣擁有高科技優勢，去年GDP更達到6.28％，為過去10餘年新高，顯見政府政策有效性，催生外國企業更有意願投資台灣。

德國經濟辦事處22日公布「2021/2022年德商在台商業信心調查報告」顯示，2021年商業成果呈現正面發展，逾八成公司表示，已達去年訂定的商業目標，不過，過去幾年較少新進入台灣市場的公司，導致近5年內新成立的公司比例保持在約16％。德國經濟辦事處長林百科表示，此一發展可能顯示出拓展市場的吸引力下降，而間接抑止德國公司進入台灣市場的決定，建議密切關注此一趨勢。

台灣境內議題也愈趨受德國公司注意，報告指出，受訪會員尤其關注能源轉型和數位化議題；台灣政策順利的推行與否，對未來德國在台企業的成功產生決定性影響。