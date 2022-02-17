一名李姓人夫因懷疑妻子陳女外遇，與過友人聯繫徵信社跟監，趁老婆與小王進入摩鐵房間後，先徒手扳開車庫門潛入，再用10元硬幣輕易打開房門鎖後，驚見妻子與小王全裸躺在床上纏綿，李男與友人暴怒下當場對小王狂毆，事發後四天辦理離婚。但小王氣得提告，法官認定李男義憤填膺判拘役40天，並與動手2名友人連帶賠償15萬。

根據判決指出，李姓人夫因懷疑妻子在外偷吃小王，於是透過友人聯繫兩名徵信業者進行調查蒐證，於108 年4 月中旬發現，妻子被一名男子載到某汽車旅館，徵信業者立刻通知李姓丈夫及友人到場。

當所有人到場後，丈夫立刻與友人徒手扳開車庫電動門門縫進入出庫，接著又拿一枚10元硬幣輕易開啟房間門鎖，丈夫立刻率隊衝入，驚見妻子與小王兩人全裸躺在床上。

丈夫見狀當場氣炸，但友人卻先一步出拳毆打、用腳踢擊小王，接著丈夫也上前出拳毆打、用腳踢擊小王，這時另一名友人再上前掌摑小王2 巴掌，造成小王當場頭部外傷、胸部挫傷。案發後4天，李男就與妻子協議離婚火速分手。

但是被毆的小王不甘示弱，立刻也對李男等人提告並求償80萬。法院審理認定，李男因親眼看見妻子與他人全裸，激於義憤下才動手打人判拘40天，但是要與其他2名友人連帶賠償小王15萬元。

但法官認為，另兩名動手打人的友人，雖然是替朋友憤恨不平，卻率爾徒手毆打被害人，侵害他人身體法益，造成告訴人之身體痛苦，迄今均未能適時賠償損害，但念其犯後坦承犯行，依傷害罪判拘30日，須連帶賠償10萬元