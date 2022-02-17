帝篁國際公益平台、萬安生命創辦人吳珅篁持續回饋社會，自疫情爆發以來，陸續救命神器、隔離衣給醫療單位，下一步要關心受疫情影響的社福單位。

疫情期間，萬安生命服務因新冠肺炎去世的國人，除了接體、火化、告別式要符合防疫規定，更重要的是要安撫家屬、讓他們安心。萬安生命公共事務組副理王天懋表示，很多家屬其實無法參加離世親人的告別式，所以我們服務過程流程用影像記錄，讓家屬能懷念親人。

王天懋進一步指出，萬安生命結合帝篁國際公益平台，每年都持續做公益，包括偏鄉、老人、小孩、弱勢，很多社福團體因為疫情捐款減少、服務受到阻礙，在經營上遇到很大個困境，希望透過我們的幫助，讓他們能持續的運行。

王天懋說，這次地瓜就捐贈給13個單位，一方面是資助在地小農，一共購買了1千斤地瓜，意外獲得好評，像失智老人基金會有提供老人共餐服務，這類的物資就對他們幫助很大。

萬安生命與帝篁國際公益平台再度籌備包括N95口罩、酒精消毒噴霧器、手工皂等防疫物資，捐贈給中山醫學大學校友總會、台灣長照醫學會、台北市中醫師公會、唐氏症基金會、財團法人天主教失智老人社會福利基金會等團體，防疫第一線始終不缺席。

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