歐洲議會17日全會通過歐盟「共同外交暨安全政策」（Common Foreign and Security Policy CFSP）及「共同安全暨防禦政策」（Common Security and Defence Policy CSDP）年度執行報告兩項決議案，其中均就中國對台灣升高軍事部署及持續侵犯台灣防空識別區（ADIZ）的行徑表達嚴重關切，呼籲中國停止威脅台海及印太地區的和平穩定。外交部表示，本年歐洲議會開議後，立即通過這兩項友我決議，以具體行動展現對台灣民主夥伴的支持與重視，外交部表達誠摯歡迎與由衷感謝。

對於CFSP報告特別譴責中國對立陶宛及其他歐盟會員國的脅迫，外交部樂見歐盟執委會就中國施壓立陶宛向WTO提訴的決定，同時籲請歐盟及會員國與民主台灣建立夥伴關係，深化台歐盟雙邊合作；包括迅速與台灣啟動雙邊投資協定（BIA）的影響評估、公眾諮詢及範疇界定等談判前置工作，並強力支持台灣以觀察員身分參與國際組織機制及活動等明確挺台立場。

外交部強調，該兩項決議案是歐洲議會就歐盟CFSP及CSDP年度執行報告提出的整體政策建議，獲得跨黨團議員的廣泛支持。本年歐洲議會關切台海安全情勢及中國對台軍事挑釁的強度明顯增加，並首度在CFSP報告中納入支持台歐盟啟動BIA諮商相關內容，同時嚴正關切中國對立陶宛的經濟脅迫，敦促歐盟及其會員國與理念相近夥伴合作，共同面對複合式威脅等。兩項決議內容凸顯歐洲議會對中國日益獨斷，脅迫施壓他國的行徑深感擔憂與警覺，並重視台灣在全球地緣政治及經貿供應鏈的關鍵地位。

外交部表示，台歐盟是共享民主、自由、人權與法治等普世價值的友好夥伴，台灣作為印太地區負責任的成員，將積極與歐盟、會員國及區域內理念相近夥伴合作，維護台海及印太區域和平與穩定；我方在既有密切友好基礎上持續與歐盟國家深化合作及強化民主韌性。