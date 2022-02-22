西班牙和丹麥今天重申他們反對歐洲聯盟將天然氣和核能視為綠色投資，歐盟成員國之間對此議題意見分歧。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）與丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）在馬德里召開聯合記者會。桑傑士表示，西班牙和丹麥認為此舉將向「投資人和社會整體傳達錯誤的訊息」。

歐盟執行委員會去年底提出一項草案，將天然氣和核能列為綠色投資，希望藉此引導大量民間資金湧入支持歐盟氣候目標的活動。

奧地利和盧森堡也與西班牙和丹麥同樣反對歐盟的草案，也就是所謂的「永續金融分類法」。

德國則反對將核能列為永續性能源，但支持天然氣在邁向再生能源過程的過渡角色。

桑傑士和佛瑞德里克森會面後，西班牙政府在聲明中表示，兩國領導人認為針對新規定所做的決定，應該要有「嚴格的科學基礎，這個立場與奧地利和盧森堡相同」。

歐盟成員國正在等待歐盟執委會的最終提案，歐盟表示會盡快公布提案，但未透露明確日期。