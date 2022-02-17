瑞士食品大廠雀巢（Nestle）17日公布，2021年全年淨利攀升38.2％至169億瑞士法郎，營收從843.4億成長至870.9億瑞士法郎，主因在於民眾增加外出採買、產品漲價與市佔率提升。該公司亦設下2022年營收成長5％與營業獲利率達17％～17.5％的財測目標。