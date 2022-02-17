產品漲價策略奏效 雀巢全年淨利攀升38％ 19:402022/02/17 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瑞士食品大廠雀巢（Nestle）17日公布，2021年全年淨利攀升38.2％至169億瑞士法郎，營收從843.4億成長至870.9億瑞士法郎，主因在於民眾增加外出採買、產品漲價與市佔率提升。該公司亦設下2022年營收成長5％與營業獲利率達17％～17.5％的財測目標。 Omicron來亂 1月金控獲利年減9％ 慧榮科技 2021年營收成長71％ #產品漲價 #淨利 #億瑞士法郎 #雀巢 #攀升 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 崑鼎1月稅前獲利 年增4.23％ 04:102022/02/16 證券．權證 《金融股》富邦金元月獲利同期新高 外資連6日提款 08:182022/02/15 財經 世芯-KY 去年每股淨利逾21元 優預期 04:102022/02/15 證券．權證 《半導體》上季淨利減6成 原相去年仍賺1股本 15:402022/02/15 財經 精材去年每股淨利6.92元 將配3元股息 17:312022/02/17 財經 《半導體》景碩去年獲利飆近14年高 每股賺8.56元、擬配息4.5元 08:012022/02/16 財經 2021年營運看板－致伸EPS 5.13元 創高 04:102022/02/15 證券．權證 電信三雄元月獲利 超乎預期 04:102022/02/15 財經要聞 櫃買中心17日審議正基公司上櫃案 09:512022/02/17 財經 135家港股公司 財測報喜 04:102022/02/16 全球財經 富邦 奪元月金控獲利雙冠王 04:102022/02/15 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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