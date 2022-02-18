崑山科技大學今天公布台南市長黃偉哲任期最後一年施政滿意度與「相關民調與輿情」數據。（崑山科大提供／曹婷婷台南傳真）

崑山科技大學今天公布台南市長黃偉哲任期最後一年施政滿意度與「相關民調與輿情」數據。（崑山科大提供／曹婷婷台南傳真）

崑山科技大學今天公布台南市施政滿意度等相關民調與輿情數據，台南市長黃偉哲任期最後1年「市長施政滿意度」高達82.2％、「市府團隊滿意度」79.5％，與1月調查相比，滿意度明顯提升。尤其，本次民調期間，國民黨台南市議員謝龍介、立委陳以信表態參選台南市長，在競爭對手浮出檯面之際，黃偉哲仍有8成以上民眾表態支持連任。

今年是本屆縣市長任期的最後1年，各界檢視縣市首長任期內的施政表現，各地方政府也卯足全力，期待交出一張讓民眾認同的施政成績單，有鑑於此，崑山科技大學公共關係暨廣告系量化研究中心再次針對台南民眾進行民意調查，此次研究也結合網路輿情系統觀測，分析近1個月台南網路輿情，了解黃偉哲任期最後1年施政評價。

民調結果出爐，黃偉哲「市長施政滿意度」達82.2％、「市府團隊滿意度」也有79.5％。透過交叉分析比對，民進黨支持者滿意黃偉哲施政表現高達9成1，國民黨支持者也有7成5滿意度。結果顯示，黃偉哲過去3年任內施政表現獲得台南各陣營普遍好評，因此，有81％台南市民支持黃偉哲連任，即便是國民黨支持者，也有6成9支持黃偉哲連任。

崑山科大指出，此次民調期間，謝龍介與陳以信分別表態參選市長，上屆選舉失利的高思博也有勸進聲，在競爭對手逐漸浮出檯面之際，黃偉哲仍有8成以上民眾表態支持連任，且就本次調查結果而言，黃偉哲連任支持度較1月時持續攀升，顯示市民在認知國民黨可能參選者後，對支持黃偉哲連任的態度並無改變。

在各施政指標中，以「發展觀光旅遊與休閒活動」滿意度最高，滿意度近8成4。另外，「維護地方治安」、「公共安全與消防」兩項滿意度也在8成以上。而「重視環保、提高環境品質」、「長照與托育等社會福利」也有7成以上水準，都可以看出市民對市府的相關施政表現都有不錯評價。

指標中的「改善交通狀況」是滿意度最低的項目，僅6成2受訪者滿意。就年齡層進行交叉分析，在20到29歲年輕族群僅獲4成1的滿意度，是唯一滿意度低於6成的年齡層。就結果來推論，應是年輕族群用路需求高，如機車族與大眾運輸等，未來若捷運規畫等建設陸續完成，加上持續完善道路品質與規畫，未來應可提高民眾對交通狀況指標的評價。

本次民調執行時間為2月10日至14日，對象為戶籍設於台南市年滿20歲民眾。共訪問1073份有效問卷，在95％信心水準下，抽樣誤差維持± 3％。同時進行榮泰創數據針對台南市進行網路數據觀察分析，使用資料期間為1月15日至2月14日。