台中市長盧秀燕在新冠肺炎防疫、改善交通、空氣品質，及社會福利等政績，施政表現持續獲得多數市民肯定，可能有助競選連任。（盧金足攝）

爭取連任的台中市長盧秀燕在「藍綠白」三人對決或藍綠對決民調，都領先對手15％以上。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

TVBS民調中心22日公布最新的「2022台中市長可能人選民調」，爭取連任的台中市長盧秀燕在「藍綠白」三人對決或藍綠對決民調，都領先對手15％以上，就任三年多的施政表現，市民對盧的滿意度達61％，施政表現持續獲得多數市民肯定，有助競選連任。

最新出爐的「2022台中市長可能人選民調」，TVBS民調中心調查時間為2022年2月14日至2月18日，有效樣本934名20歲以上台中市民，信賴水準在95％抽樣誤差最大值±3.2％，是2022年開春以來第一份台中市長民調。

年底台中市長選舉，盧秀燕爭取連任，有意挑戰的熱門人選，包括曾任台中市長的前交通部長林佳龍、立法院副院長蔡其昌及立委何欣純，這三人被視為是可能代表民進黨參選台中市長的熱門人選。

此外，台北市副市長蔡炳坤外傳可能代表民眾黨參選台中市長，若蔡炳坤參選，將形成藍綠白三方競逐局面，增加選情變數。

依最新民調結果顯示，2022台中市長選舉若在藍綠白三方對決的情況下，當盧秀燕對上林佳龍、蔡炳坤時，盧秀燕的支持度為48％，領先林佳龍的33％約一成五，而蔡炳坤支持度僅獲4％。

若是蔡其昌代表民進黨披掛上陣，調查結果顯示，盧秀燕支持度52％，領先蔡其昌的25％近三成，蔡炳坤支持度維持4％；若民進黨推派何欣純參選，調查結果盧秀燕支持度為54％，領先何欣純的19％三成以上，也高於蔡炳坤的 6％。

該民調也顯示，2022台中市長選舉如果出現藍綠大對決，盧秀燕與林佳龍第二度對戰，盧支持度過半來到52％，林支持度為35％，另外 13％未決定，雙方差距達17個百分點，與過往民調變化不大。

若是蔡其昌代表民進黨參選，盧秀燕支持度為57％，較前次調查略增4個百分點，蔡為30％，較前次增加3％，藍綠回歸雙方差距仍達 27％。

民進黨除了林佳龍、蔡其昌雙雄，還有基層實力深厚的女將立委何欣純，該民調以如綠營派出何欣純參選，盧秀燕支持度沒太大變化，盧民調維持60％，何欣純支持度為24％，仍落後盧秀燕36％以上。

此外，針對盧秀燕調查就任三年來的施政滿意度，市民對盧的滿意度為61％，較去年4月調查略增3個百分點，為歷次最高，不滿意度為 21％，民調分析指出，盧秀燕在新冠肺炎防疫、改善交通、空氣品質，及社會福利等政績，施政表現持續獲得多數市民肯定，可能有助競選連任。

國民黨在去年底遭遇四大公投、中二選區立委補選失利，綠營府院黨總動員爆打顏寬恒、市府團隊，連盧秀燕也成箭靶，但台中市府積極澄清資訊，以及盧秀燕果斷針對造謠者提告等措施，加上長期累積的良好印象，民調上並未出現波瀾。

民調是否能化為選票，仍待選舉考驗，但整體而言，中二選區補選並未衝擊盧的支持度，但在民進黨徵召提名的內部競爭上，對林佳龍的出現可能有小幅拉抬效果。