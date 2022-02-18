廠務工程設備大廠帆宣(6196)受惠半導體投資擴產需求暢旺，2021年營運成長動能強勁，投顧法人看好在半導體擴建潮尚未停歇下，2022年營運可望逐季走揚，成長動能可望優於去年，有望挑戰賺逾1股本，維持「區間操作」評等、給予目標價180元。

帆宣股價去年底觸及195元新高後拉回，14日下探153.5元的3個月低點，今（18）日開低後翻紅小漲0.62％至161.5元，截至午盤持穩盤上。三大法人近期買賣超調節互見，本周迄今合計小幅買超2張。

受惠晶圓代工大廠積極擴產，相關工程訂單需求持續暢旺，帆宣2021年自結合併營收創344.58億元新高、年增達37.18％。其中，第四季自結合併營收達115.09億元，季增達37.51％、年增達59.96％，連3季改寫新高、單季首度突破百億關卡。

帆宣去年前三季歸屬母公司稅後淨利10.55億元、年增達48.69％，每股盈餘（EPS）5.63元，已提前改寫年度新高。在第四季營收跳升下，法人看好帆宣第四季獲利可望同步成長逾3成、連3季改寫新高，全年每股盈餘估約8.6元。

帆宣2022年1月自結合併營收36.27億元，雖較去年12月42.27億元新高減少14.19％，仍較去年同期20.8億元成長達74.37％，創同期新高、歷史第三高。由於半導體產業持續加碼投資、建廠需求續增，帆宣營運有望搭上此波成長商機，對今年展望維持樂觀。

投顧法人指出，帆宣大客戶台積電今年資本支出估自300億美元暴增至400～440億美元，設備代工客戶艾司摩爾（ASML）預期今年營收可望成長20％，面板設備代工客戶應材首季相關業務營收可望季增3.8％至約3.8億美元，相關訂單需求展望仍可期。

投顧法人預估，由於半導體擴建潮尚未停歇，帆宣今年平均在手訂單可望維持450～500億元高檔，看好全年營收可望成長達近4成，毛利率雖受認列未調價舊訂單影響，但規模效益可望帶動稅後淨利躍升6成，每股盈餘可望賺逾1股本。