經濟部今發布2021年第四季製造業產值統計，我國合計4兆3156億元，續創歷年單季新高紀錄，年增超過25％，也是連續5季正成長。七大製造業僅汽車及零件業受限晶片短缺，衰退3.8％，其餘六類全呈雙位數正成長。

Q4製造業續創新高，主要是受惠全球經濟穩健成長、終端需求增溫，國際原物料價格高檔，但是供應鏈失衡狀況逐漸紓緩也是極大助益。

七大行業別中，資訊電子產業方面，電子零組件業產值續創歷年單季新高，是推升製造業產值成長主要貢獻來源，年增20％。其中的積體電路業產值達5894億元，也為歷年單季新高。

傳統產業方面，基本金屬業、化學原材料業、石油及煤製品業等，因下游產業需求活絡，帶動相關產品價量齊揚，加以上年同季部分產線設備檢修，比較基期偏低，產值增幅都有4到6成，機械設備業年增達21％，已經算是較小。

汽車及其零件業則比較悲情，受制於車用晶片短缺，以及柴油重車六期環保法規全面施行，影響部分車款買氣，導致產值年減3.87％，是七大行業中唯一倒退嚕者。

展望未來，經濟部看好隨各國疫苗接種普及率提升、基礎建設積極推動、數位創新科技應用持續推展，可望維繫我國製造業生產增長動能。但是變種病毒、供應鏈失衡、貨運塞港等風險持續干擾全球經濟，是影響生產成長力道變數。