吳姓男子以應徵打工為由誘騙3名少女拍裸照、自慰影片，揚言散布，少女透過學校老師報警求援。開庭時，吳男稱自己在國中時遭同學霸凌造成人格扭曲，希望減刑，高雄地院認定吳男犯罪時仍有辨識能力，仍依兒童及少年性剝削防制條例判9年，可上訴。

2020年5月一名少女上網找打工，吳男見少女上勾，以線上面試模特兒為由，騙少女拍下不雅照及裸照，但少女事後發現並沒有獲得工作機會，便把吳男帳號封鎖。吳男得寸進尺，另設新帳號恐嚇少女，若不解除原帳號的封鎖就散佈不雅照，還逼少女開視訊自慰，過程中再度偷錄畫面。

少女事後擔心害怕，向老師求助報警。警方逮獲吳男，查出吳男另以相同手法、脅迫另兩名少女拍下不雅照，其中一名受害少女竟相信吳男以「露下體占卜」的說詞，被騙拍下裸照。

開庭時吳男坦承犯行，但強調自己曾在國中時期遭同學排擠、霸凌，升學至五專後人際關係不佳，相關經歷造成他人格和心理層面扭曲，要求精神鑑定。

經高雄長庚醫院鑑定後，報告指吳男認知功能屬中等智能，有一般的抽象思考、現實判斷等能力，但有憂鬱、焦慮情緒，對自己較無自信，多負向思考，人際較為疏離，覺得他人會傷害自己、在背後談論、取笑自己、不被他人認同或賞識，但也渴望有更多朋友。面對情緒困擾、壓力較無適當因應方式，傾向發怒、情緒化、易衝動而未清楚思考可能的問題。

法官認為，報告也指出，案發當時吳男意識清楚，對案發過程記憶未有缺損，明白自己的行為是犯法的，症狀並未符合憂鬱症的診斷標準。綜合相關事證，法官認定吳男犯案時有辨識能力，不符減刑要件，依法判他9年，可上訴。