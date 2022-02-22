盧姓男子在社政系統中擔任寄養家庭，卻利用未滿14歲少女無所依靠，竟趁暑假中某天晚上，在住家內猥褻得逞，直至少女透過臉書告知友人，轉知學校老師，整起案件因而爆發，士林地院審結，依對成年人對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，判處有期徒刑3年4月，可上訴。

被害少女自2006年起不得已需要離開原生家庭，透過社工的安置計畫，居住在寄養家庭中，由寄養父母給予完整的照顧，不料，盧姓男子卻違反少女意願，親吻嘴巴、猥褻胸部，強制猥褻得逞，少女透過臉書Messenger訊息告知友人，轉至學校老師，但老師並過即時點開陌生訊息，2年後才通報此事，檢警循線查知並依法送辦。

法官痛斥，盧姓男子長期擔任寄養家庭，積極投入公共事務，卻逾越界線，對社政系統、寄養家庭制度的公信力造成沈重的打擊，對於少女個人或社會層面，具有重大打擊，惡性非輕，且犯後未見悔意，依法判處徒刑。