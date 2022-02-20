在曖昧對象面前，一舉一動都相當重要，一名男網友表示，和心儀對象出遊時，他因為聞到血的味道，就開口詢問對方是不是月經來，反而被罵「你真噁心」，讓他相當不解，貼文曝光後不少網友吐槽，「都是多嘴惹的禍」。

一名男網友18日在臉書社團《靠北女友my girl》發文，提到自己的鼻子非常靈敏，任何細小的味道都聞得到，但沒想到卻因此被女生當成變態。他指出，有次和心儀女孩出遊，對方一上車他就聞到血的味道，脫口而出「你是不是月經來了？」

不料說完這句話後，對方只露出驚恐的表情，直呼「你真噁心」，讓他相當不解。他還補充，其實對方身上還有狐臭味，只是用香水掩蓋起來，不過這些話他都沒有說，但事後還是被列為拒絕往來戶，質疑「我有做錯什麼嗎」。

貼文曝光後，不少網友紛紛搖頭表示，「你聞到她經血的味道，卻沒聞到自已白目的味道，嗅覺還有待加強」、「看來你只適合單身」、「要懂得閉嘴、憋氣」、「都是多嘴惹的禍」、「鼻子靈敏跟會不會做人是兩回事」、「鼻子靈敏不變態，變態是問別人那麼隱私的問題」。

也有網友建議，這時候應該要默默的付出行動，給對方留下好印象才對，「知道她月經來，就默默地知道就好，而不是一開始就在那邊炫技，問這種那麼私密的事情」、「你其實只要默默幫她準備一些東西，就說看她臉色有點不好，這樣不好嗎」、「去買碗紅豆湯，說看你氣色不太好，結果大不同」。