南韓2月1～20日出口較去年同期成長13.1%，進口大增12.9%，使該期間的貿易逆差達到16.8億美元。

根據韓國海關公布的數據，南韓2月前20日的每工作天平均出口額年增17.2%。

以產品來看，其主要出口項目半導體、石油產品和汽車出口額分別成長18.1%、56%和10.9%。

以出口市場來看，對中國、美國和歐盟的出口分別成長12.4%、7% 和2.8%。