《國際經濟》南韓2月1～20日出口年增13.1％ 半導體出口成長18％ 08:522022/02/21 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南韓2月1～20日出口較去年同期成長13.1%，進口大增12.9%，使該期間的貿易逆差達到16.8億美元。 根據韓國海關公布的數據，南韓2月前20日的每工作天平均出口額年增17.2%。 以產品來看，其主要出口項目半導體、石油產品和汽車出口額分別成長18.1%、56%和10.9%。 以出口市場來看，對中國、美國和歐盟的出口分別成長12.4%、7% 和2.8%。 去年工具機出口值成長29.1％ 1月上揚至126.07 台幣名目有效匯率指數 創高 #南韓 #半導體 #出口 #國際經濟 #出口年增 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外銷看旺 星今年GDP估成長3～5％ 04:102022/02/18 全球財經 南韓連3天確診逾十萬 日本重症達1400人 04:102022/02/21 話題觀察 日出口連11紅 貿赤衝8年新高 04:102022/02/18 全球財經 病例新高 防疫鬆綁 南韓與病毒共存 04:102022/02/19 話題觀察 陸車企出口迎爆發期 直攻歐市 04:102022/02/20 全球財經 暫時取消實名制 南韓防疫祭新招 13:412022/02/18 國際 散戶注意！聯準會第1次升息後 押這3種股票賺最大 20:512022/02/20 財經 拜登洩俄烏情資 美科技股暴殺 台積聯電ADR驚險 11:212022/02/19 財經 時論廣場》南韓大選的關鍵指標（劉順達） 18:592022/02/19 時論廣場 結合產學研 北京成立半導體創新中心 04:102022/02/21 產業財經 三策略應變 錢進大中華股市 04:102022/02/21 投資理財 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。