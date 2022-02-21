走出疫情陰霾，千葉餐飲集團今年將朝多元餐飲服務轉型佈局，不僅將於桃園開設頂級火鍋品牌，「千葉火鍋」與「陽光皇后」雙品牌也將全台持續展店；此外，千葉將耗資千萬購置更多AI機器人，包括送餐機器人、點餐機器人、桌邊服務機器人，為消費者提供更多的即時服務。

千葉餐飲集團表示，疫情爆發逾兩年來，出國旅遊困難度提升，擁有高端消費力的客群均留在台灣島內消費，此時正是高端餐飲推出的好時機，因此，千葉預計今年上半年於桃園開設佔地超過800坪的全新頂級火鍋品牌，主打頂級日式鍋物，從精心嚴選食材到細緻的桌邊服務，新品牌將要打造更多賓客享有美好且滿足的用餐體驗。

此外，從馬來西亞紅回台灣義式品牌「陽光皇后」，以創意料理時常吸引消費者、媒體關注，例如雞佛pizza、壽星雞翅山、在鳥籠的烤雞等，吸引許多小資族用餐拍照，去年1月於SKM Park開展第5家店，預計今年下半年將於台中再展第6家店。

千葉火鍋在全台目前擁有23家門市，今年將在桃園內壢與台中大里再開設大型百坪火鍋buffet吃到飽；而經營10年的千葉火鍋嘉義店，也己於2月15日進行大型內部整修、改裝，將於4月下旬重新開幕。

歷經過三級警戒瞬間業績歸零的驚慌，千葉火鍋思考如何開拓多元收入來源，更挑戰電商模式，成立電商部門，擴展宅配商品、轉型成零售通路，線上線下全通路整合，推出包括鰻魚、腰果、鮮凍海鮮等超過60種產品；千葉更將聯名商品推廣至全台超市通路，例如火鍋湯底、火鍋料、肉品等，在全聯、全家等門市或千葉火鍋商城都可買到。

除了疫情問題，台灣餐飲服務業目前普遍面臨缺工問題，千葉餐飲集團未來也將耗資千萬，購置更多AI機器人，如送餐機器機人、點餐機器人、桌邊服務機器人，提供更多消費者即時服務。

千葉表示，有了機器人加入服務團隊，除可提高防疫，也能讓原有集團服務人員更專注現場把關工作，加速餐飲優化與轉型，預期千葉將於2022年繳出一張漂亮成績單。