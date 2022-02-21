宜蘭員山鄉浮洲橋將新建移動式抽水機房，解決淹水問題。（宜蘭縣政府提供／陳彩玲宜蘭傳真）

宜蘭縣每逢颱風、豪大雨，位在員山鄉溪州路，會因蘭陽溪水位高漲導致路面淹水，地方不堪其擾。為提升防汛效率、兼顧人員安全，宜蘭縣長林姿妙表示，計畫斥資530萬元，於浮洲橋新建移動式抽水機房，工程預計4月開工、7月完工。

員山鄉溪洲路旁具溪洲排水、蘭陽溪匯流處，每逢颱風、豪大雨水位高漲，造成溪洲排水匯流口回堵致該地區，出現淹水問題。水利第一河川局2018年將蘭陽溪員山堤防加高1.2公尺、防汛道路加高1.6公尺，並於匯流處建置溪洲排水閘門，以及增設移動式抽水機操作平台，緩解淹水問題。

不過，因移動式抽水機佈設耗時，加上道路積淹時，造成布設困難，時常影響抽水時機及操作人員安全問題，地方多次向縣府反映，盼能設置機房，並常時布設移動式抽水機，以解決問題。

林姿妙表示，蘭陽溪、溪洲排水分別為水利第一河川局、農田水利宜蘭管理處管轄，但為維護縣民權益，縣府決定投入經費，進行「浮洲橋新建移動式抽水機機房工程」，將能改善抽水機布設耗時、道路積淹等問題。工程內容包括，興建移動式抽水機房1棟、排水箱涵改善、機房體周邊道路修復，經費約530萬元，目前辦理設計中，預計4月開工、7月完工。

宜蘭縣政府指出，縣府團隊今日前往工程預定地視察後，縣長林姿妙在場要求水利資源處盡速完工，確保人民生命安全。另外，因移動式抽水機非永久性設施且抽水量有限，將持續向經濟部水利、行政院農業委員會農田水利爭取補助建置抽水站經費，希望能更有效改善當地淹水災情、維護居民生命財產安全。