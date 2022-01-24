外埔區水美路285巷及山美路排水不良，每逢大雨必成災，圖為盧碧颱風造成淹水情形。（市議員吳敏濟提供／陳淑娥台中傳真）

外埔區水美路285巷及山美路排水不良，每逢大雨必成災，市議員吳敏濟今日前往會勘。（市議員吳敏濟提供／陳淑娥台中傳真）

台中市外埔區水美路285巷及山美路排水不良，每逢大雨必淹，威脅百餘戶居民生命財產安全。市議員吳敏濟表示，市府已依他建議將此處列為易淹水地區，24日召集水利局、建設局等單位辦理淹水點改善地方說明會，預估經費2400萬元，近期將進行細部設計。

市議員吳敏濟指出，颱風或豪雨時，來自東西南三側大量雨水同時匯集於285巷及山美路地勢低窪處，往北卻無排水系統，水勢無處宣洩才造成民宅與道路淹水。附近住戶余威靜回憶，去年颱風下大雨，半夜從睡夢中驚醒，大量雨水從門縫灌進來淹半公尺深，床及家具全泡湯，整夜不敢睡覺。

水美里長陳俊樑表示，排水不良問題存在多年，居民飽受淹水之苦，他請求吳敏濟議員幫忙，2019年吳議員即邀集相關單位會勘，要求市府將此處列為易淹水地區並建議擴建北側排水溝，但因無法取得地主同意而擱置至今。

去年8月盧碧颱風挾帶豪雨，水淹及膝，嚴重影響居民生命財產安全，吳敏濟再度召集相關單位會勘，要求市府盡快研議改善方案，讓鄉親住得安心，近日方案出爐，吳敏濟召集相關單位辦理淹水點改善地方說明會。

水利局總工程司連昭榮表示，淹水點將設置集水井，並擴增既有側溝尺寸，導引水排放至瓦瑤溪，水美路285巷與山美路逕流全長各為600公尺及350公尺，估計經費為1400萬與1000萬，將先施作水美路，後續再觀察山美路淹水情形。建設局養工處副處長林昶穆指出，將與水利局廣納地方意見後，盡快完成細部設計，改善排水不良情況。

吳敏濟表示，2013年颱風造成天下一家社區後邊坡土石流，原因就是排水不良，當時要求市府施作排水溝及擋土牆，才保住居民生命財產安全。水美路285巷及山美路的淹水點改善，希望市府能趕在汛期前施作，讓百餘戶居民颱風或下雨天不再遭受淹水之苦。