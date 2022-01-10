外埔五崁腳休閒步道已完工啟用，市議員吳敏濟舉行完工說明會。(陳淑娥攝)

外埔五崁腳休閒步道已完工啟用，市議員吳敏濟舉行完工說明會。(陳淑娥攝)

台中市外埔土城農村再生計畫近日完工，市議員吳敏濟10日邀相關單位，舉行休憩景點及健康步道啟用說明會。吳敏濟表示，五崁腳休閒步道不僅有天然湧泉、百年樟樹，更有早期的屠宰場及巡山員宿舍，啟用後將帶動外埔的觀光及產業發展。

外埔五崁腳擁有自然景點及田園美景，去年吳敏濟多次邀集水保局、林務局及農業局會勘，徵得地主陳勢力與林務局同意無償提供土地，並由農業局申請農村再生計畫，於年中獲水保局補助600萬元，下半年由外埔區公所發包動工，近日已完工。

土城社區發展協會理事長張明忠表示，感謝吳敏濟議員協助爭取經費，讓五崁腳黃土變黃金，完成土城鄉親多年來心願。五崁腳居民陳木炎回憶，以前這裡雜草叢生，還有蟲蛇出沒，沒人敢來，吳議員幫忙爭取步道後，以後早上就能來散步看美景。附近住戶陳美華推薦大家來看湧泉，她以前就在這裡洗菜、洗衣服，湧泉水質不僅乾淨，水溫常年都維持在17度左右，冬暖夏涼。

外埔區長葉聯慶表示，土城社區改善工程在吳敏濟議員多方協調下，去年獲水保局補助，並由農業局委辦本所辦理工程施作，包含護坡、階梯、擋土牆、觀景平台、欄杆、步道、入口意象、停車場及綠美化等，近日已完工驗收，歡迎民眾來這裡運動休閒、泡茶聊天。

吳敏濟指出，步道從至高點觀景台往北可眺望火炎山及田園美景，整個畫面相當優美，到這裡會令人心曠神怡，外埔土城五崁腳休閒步道的完工，不僅讓外埔這個花果原鄉又多一處休閒觀光的景點，也將帶動外埔的觀光及產業發展，後續將再爭取經費增加綠美化等設施，讓五崁腳休閒步道更漂亮，遊客如織。