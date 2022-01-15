土城警分局購置「主動式LED發光帶」等宣導品，提升長者清晨夜晚外出交通安全。（土城警分局提供）

有鑑於注重運動健康的高齡長者們有習慣每天固定外出，且多半是在光線較差的清晨及晚餐飯後的時段較多，為提升長者外出交通安全，土城警分局特別購置「主動式LED發光帶」、「迷你爆閃燈」及亮色雨傘等宣導品，在交通宣導場次發送給長者，活動場次之後會在土城警分局臉書公告，再請民眾注意。

土城警分局表示，隨著年歲增長，長者認知功能及反應能力的自然退化，或因疾病造成特定功能障礙，在道路上行走產生一定程度風險，外出時應更加注意交通安全，「主動式LED發光帶」等宣導品不僅可以讓行人在清晨、夜間或惡劣氣候下，讓其他用路人及來往車輛看得更加清楚，更大幅提升能見度及安全性。

土城分局長周振安呼籲，年長者應減少自行駕車，多利用公共運輸工具，並請駕駛人於路口應減速慢行，及禮讓行人穿越，將持續加強執法，除加強取締車輛不禮讓行人，另於晨昏時段轄內高齡長者經常出現聚集地點（如公園、市場、廟宇等），加強宣導於晨昏外出時儘量穿鮮豔或反光材質衣物及反光配件「讓別人能夠看得見你」，更提醒駕駛人禮讓高齡者就是禮讓以後的自己。