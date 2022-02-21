台灣競速滑冰女將黃郁婷因為在美國鹽湖城備戰北京冬奧訓練期間，在其個人社群網站上傳穿著中國大陸隊服練習的影片，引發網路爭議。蘇貞昌院長認為黃的行為「極為不當」，要求教育部、體育署進行調查與處分。國民黨立委溫玉霞表示，與其管黃郁婷，不如管網路霸凌。

溫玉霞認為，黃穿著大陸隊服進行訓練，此事「可爭議」，但絕不違法，因為黃並非在正式比賽中穿著，只是生活照片，不構成「任何損及國家榮譽的爭議言行」。政府並未要求替換開幕式中華隊掌旗官，等於是認知到此，可謂合理。

溫玉霞質疑，行政院突然立場轉向，甚至原本中華奧會計畫在四月檢討會議中詳細討論，決定是否及如何懲處，卻在院長「定調」的情況下提前進度提前定罪，這一轉折，是因為黃在賽後的「主場論」，引發大規模網路霸凌，不僅逼得黃關閉個人帳號，也逼得政府改變態度。

溫玉霞表示，相信政府一定已經做過法律研判，立委黃國書也說，目前無法可管，行政院不可能不知道，否則不會要求「建立日後國家代表隊成員對外言行可遵循規範」。政院即使知道了，還要進行超越法令的行為，是因為政府也被網路霸凌了，起碼是「屈從」於此種集體霸凌了。

溫玉霞提醒行政院，「反網路霸凌」也是重要業務。「主場論」只是運動界慣用語，有誤會，解釋清楚或是理性討論都可以，但是要上綱到逆法行事，不僅表示不敢得罪網路霸凌，甚至為虎作倀，就有失立場了。