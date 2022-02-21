新竹市長林智堅（左）21日主持治安會報，並親自表揚績優員警。（陳育賢攝）

為力挺警務人員，新竹市政府陸續推動「顧健康、添裝備、建廳舍、補人力」4大政策，21日更宣布今年度起要將警察同仁健檢預算，改編列為常態性預算，並由原本每人補助3500元提高至4500元，感謝警察同仁的努力。

市長林智堅今天在主持治安會報時當場宣布這項警務人員的健康福利政策。他表示，照顧好警察同仁，才能投入更多心力照顧市民，竹市警察不只要維護治安、疏導交通，疫情期間還得支援疫調工作，他重視基層同仁權益，新竹市為全國唯一用專款補助警察健檢的縣市。

林智堅說，市府在編列111年度預算時，特別將警察同仁健檢預算117萬元，編列改為常態性預算，同步提高每人補助金額至4500元，以持續照護警察同仁身體健康為目標。

他指出，自他上任以來市府與民間合作投入逾1.1億元，增購92輛警用汽車、446輛警用機車，強化警察同仁查緝犯罪工具，守護市民安全，6年來更增補112位警力，減輕人力負擔、提高治安執勤效率。

另考量警察局交通警察隊現與第一分局北門所合署辦公，辦公備勤空間擁擠，盤整經國路2段私有地，並向警政署爭取補助，將興建地下1層、地上5層樓交通隊廳舍。

林智堅也稱讚剛接任警察局長的郭士傑，其上任短短幾周，已充分展現行動力，盼警察同仁在郭士傑的帶領下，持續保持竹市治安、交通、為民服務優良成果，守護市民生命財產與幸福感。

市府今天同時頒獎表揚5名績優員警、4名宣導創意短片比賽獲獎者、4名攔阻詐騙優良行員，其中獲績優表揚的朝山派出所警員陳彥甫，今年29歲、從警5年時間，過去因阻攔詐騙、阻攔民眾輕生、搶救沙洲受困民眾等，已獲3次績優員警表揚，上月因尋獲失蹤未成年，再度獲頒績優員警。

陳彥甫說，該名協尋的少女家住彰化，因與父母吵架負氣離家，深夜騎機車在竹市遊蕩徘徊，企圖躲避警方查緝，經攔查為失蹤人口，將她帶返所照顧並通知父親帶回，對於少女重返家庭感到高興，並向少女再三勸說，父母親還是很關心她，深獲民眾感謝與肯定。

獲績優表揚的還有現年23歲的北門派出所警員林聖泰，從警剛滿1年，上月勤務中接獲來自花蓮婦女的報案電話，表示女兒沒接電話，擔憂其現況，他立即前往出租公寓查看，所幸即時趕至，見女子應門時意識模糊，邊聊天讓她卸下心房，成功搶救輕生女子性命，並將人送醫，認真積極作為獲表揚。

警察局長郭士傑則表示，自春節至今，新竹市治安相對平穩，而案件能偵破，緣於同仁不眠不休，利用監視器、手機定位，始能於第一時間破案，感謝市長林智堅支持警政相關公務預算編列，始能購置科技辦案軟硬體設備，增添警察同仁辦案利器，讓案件發生後能在最短時間偵破，守護城市治安、保護市民財產健康。