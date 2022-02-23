隨著健康意識抬頭，不少人願意自費健檢，以性別來看，女性較男性更有健康警覺。不過，隨著年齡增長，男性面臨的潛在健康風險增加，哈佛大學醫學指出，步入中年後的男性，應注意以下疾病風險，並考慮採取進階健康檢查：

1. 大腸癌。大腸癌篩檢工具中，「大腸鏡檢查」（Colonoscopy)是重點項目。檢查時發現息肉可及早切除，3-5年內可再進行追蹤檢查。另外，「糞便潛血檢測」為非侵入性檢查項目，建議每年檢測一次。

2. 糖尿病。國內糖尿病患者呈現年輕化趨勢，建議成年男性在35歲時考慮接受第2型糖尿病檢查。平時血壓數值若超過135/80 毫米汞柱（mmHg）、或正在服用血壓藥者，更應盡早接受糖尿病篩檢。

3. C型肝炎。C型肝炎多為血液傳染所造成，可能將引起慢性肝炎、甚至引發肝硬化與肝癌。若有共用針頭、牙刷、穿耳洞或刺青紋身等行為，則感染風險更高，務必及早進行C型肝炎篩檢並接受治療。

4. 高血壓。正常血壓數值應維持在120/80毫米汞柱以下。若數值落在120/80-140/90毫米汞柱之間，已屬於高血壓前期，應注意飲食、增加運動頻率，並養成量血壓的習慣。

(圖/潮健康提供)

●有不良嗜好更要命 抽菸喝酒注射恐增3疾病風險

除了上述4項檢查項目，成年男性若有抽菸、酗酒或藥物濫用等不良嗜好，則應進一步針對以下3項目進行檢查：

1. 腹主動脈瘤 (Abdominal Aortic Aneurysm)。「腹主動脈」是位於腹腔內連接胸主動脈及橫隔以下臟器的大血管。抽菸、傳染病、高血壓等因素可能導致腹主動脈產生局部膨脹、造成腹主動脈瘤。65至75歲男性若有高血壓症狀或抽菸習慣，且在胸部、腹部、下背部有持續性「搏動感」疼痛，應立即接受相關超音波檢查。

2. B型肝炎。Heinzelmann表示，B型肝炎發展為肝硬化、肝癌前並無明顯症狀，因此過去若檢測HIV為陽性患者、使用注射針頭者、男男性行為者或母親為B肝病毒帶原者，則應考慮B肝篩檢並長期追蹤。

3. 肺癌。50歲之後的男性，如果每天至少抽一整包香菸、或已持續抽菸近20年，則應接受定期的低劑量肺部電掃斷層掃描。此外，在過去15年內戒菸者，亦需接受肺部健康檢測，注意肺功能是否受到影響。

(圖/潮健康提供)

哈佛大學醫學院指出，拜科學儀器進步與資訊流通之賜，健康檢查的資訊變得更容易取得，檢查方式也愈加精準，除了定期健康檢查之外，平時仍應養成良好生活習慣、戒除不良嗜好，降低各項疾病的發生風險。