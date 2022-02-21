人民幣在岸價收跌68個基點 回到6.33元區間 18:322022/02/21 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元在岸價21日開高走低，早盤維持在6.32元附近震盪，午盤過後由升轉跌。截至16點30分收盤，在岸價報6.3333元，跌68個基點，跌幅0.11％，成交量305.45億元。 截至16點41分，離岸價報6.3276元，下跌28個基點，跌幅0.04％。 人民幣兌美元中間價21日報6.3401元，較上個交易日（18日）報價6.3343元下跌58個基本點，跌幅0.1％。 人民幣中間價跌22個基點 人行續百億逆回購 美通膨高燒不退 主要投行估2022年升息150至175個基點 #基點 #跌幅 #人民幣在岸價 #收跌 #元區間 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人民幣中間價下跌 在岸、離岸價小漲 11:432022/02/21 財經 在岸人民幣收貶13個基點 18:002022/02/17 財經 人民幣中間價升142個基點 人行連四日百億逆回購 10:322022/02/17 財經 新台幣走弱 周線連四貶 04:102022/02/19 財經要聞 陸官方今年恐不發遊戲版號 概念股集體重挫拖累港股 17:062022/02/21 財經 憂陸監管風險 恒指開低逾200點 11:042022/02/21 財經 《產業》SCFI本周續小跌0.7％ 美西塞港運價連二升 16:482022/02/18 財經 在岸人民幣高收101個基點 漲破6.33 17:192022/02/18 財經 滬指早段平收後微漲 深成指半日跌48點 14:302022/02/18 財經 高通膨的意外事 國家財政赤字竟縮減 21:392022/02/18 財經 港股半日跌117點 手遊股午後漲幅擴大 14:452022/02/18 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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