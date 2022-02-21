人民幣兌美元在岸價21日開高走低，早盤維持在6.32元附近震盪，午盤過後由升轉跌。截至16點30分收盤，在岸價報6.3333元，跌68個基點，跌幅0.11％，成交量305.45億元。

截至16點41分，離岸價報6.3276元，下跌28個基點，跌幅0.04％。

人民幣兌美元中間價21日報6.3401元，較上個交易日（18日）報價6.3343元下跌58個基本點，跌幅0.1％。

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