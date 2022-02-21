美國太空總署發布消息指稱，一枚火箭殘骸預計將於3月4日撞上月球背面，它可能是2014年中國執行探月任務的火箭，大陸外交部發言人對此回應稱，根據中方監測，嫦娥5號任務相關火箭的末級已墜入地球大氣層，並完全燒毀。中方將就外空活動的可持續性與各方開展交流合作。

據近日媒體報導，世界首富馬斯克（Elon Musk)的太空探索公司SpaceX最近被指其火箭推進器將在3月4日撞上月球，掀起一場有關太空垃圾問題的議論。然而天文學家更正了這項誤判，指出即將撞上月球的其實是中國的「長征3號丙」運載火箭殘骸。

大陸外交部發言人汪文斌在例行記者會上就此回應稱，中方注意到近期關於此事的專家分析和媒體報導，根據中方的監測，嫦娥5號任務相關火箭的末級已墜入地球大氣層，並完全燒毀。中方始終基於國際法發展航太事業，切實維護外空活動的長期可持續性。我們願就此同各方開展廣泛的交流合作。

包括美國太空總署（NASA）噴氣推進實驗室的工程師喬吉尼（John Giorgini）、哈佛大學和史密松天體物理中心的天文學家麥克道威爾（Jonathan McDowell）都從各自擁有的數據得出相同的結論，即將撞上月球的應該是中國的長征3號火箭殘骸。長期倡導監管太空垃圾問題的麥克道威爾表示，「這項（無心之過）凸顯出對深太空物體缺乏適當追踪的問題。」

去年5月，中國長征5號B遙2火箭殘骸不受控制地重返地球大氣層，當時多位太空專家對美國之音表達了對中國忽視太空安全、對太空殘骸不負責任行為的批評。