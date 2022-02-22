俄羅斯總統普丁今天對全俄發表電視談話，指控美國和北大西洋公約組織（NATO）將烏克蘭轉變為戰區；並表示，俄國當局擔心北約軍隊部署在烏克蘭，也擔心美國出動無人機監視俄國。

普丁認為，北約在烏克蘭的訓練中心無異是軍事基地，同時俄國將烏克蘭可能加入北約視為直接威脅。

他對烏克蘭也加以譴責，宣稱新納粹勢力正在崛起，寡頭統治集團充斥，烏克蘭成了在傀儡政權統治下的美國殖民地。

普丁坐在辦公桌後發表談話，身旁兩側是俄羅斯3色國旗。本已因俄軍在烏克蘭附近集結而遭到摜壓的盧布匯價，此時再創數週新低。

他指出，烏克蘭東部是古俄羅斯的領土，而現代烏克蘭則是1917年共產革命後由布爾什維克黨人所創建的國家。

普丁說，烏克蘭從無真正的國家傳統；他同時不滿地表示，在後蘇聯時期，烏克蘭向俄羅斯索取了一切可以索取的東西，但一無回報。（譯者：張佑之）1110222