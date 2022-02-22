羅昇(8374)參加在南港展覽館舉辦的「TIMTOSxTMTS2022」聯展，展出主題為「智慧機械資料蒐集及整合」，結合友通(2397)的工業電腦、台達電(2308)DIAView工業圖控系統和松下網路AI攝影機等知名廠牌的軟硬體設備，並攜七大類別產品，包辦智慧工廠的設備和關鍵零組件，展現羅昇深耕自動化領域的成果。

羅昇總經理李長堅指出，疫情改變人們的經濟、工作與生活模式，企業也面臨疫情中缺工、缺人力的情況，開始意識到數位轉型的重要性，致使自動化元件、機械手臂和相關工具機零件的需求大幅提升。而羅昇企業提供綿密完整的關鍵零組件，可協助企業加速邁向智能自動化。

同時羅昇也展出各式智慧機械展品，依過往經驗及客戶需求彙整，將主要產品分為變頻、伺服、感測、控制、運動控制、機械元件、流體等七大類別產品。伺服和變頻方面，包括伺服壓床、伺服沖床等；控制方面，有PLC(可程式控制器)、溫度控制器等；運動控制方面，有Ewellix升降柱搭配達明機器手臂，從事上下料取放的工作；機械元件方面，包括高精密減速機、精密行星齒輪減速機等諸多自動化元件，囊括多元品牌且產品品項高達數十種。

此外，羅昇備有一站式購足服務和多年積累的智慧解決方案，合作超過3000多間客戶，涵蓋客戶針對智慧工廠的機械設備和零組件的需求。羅昇期望未來逐步從單品元件銷售邁向高階的智慧製造領域，並積極開發跨領域的新應用市場，包括推動半導體、能源等布局。