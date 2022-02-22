嘉澤（3533）多元商機爆發，外資調研機構ALETHEIA指出，嘉澤享有伺服器、桌機、DDR5三重升級利多（Triple upgrades），2022、2023年獲利成長均上看三成，初評「買進」、賦予1000元推測合理股價，台股有望迎接新千金股登場。

長久以來，市場對千金新面孔有一定期待感，ALETHEIA此時無懼俄烏開戰等外部變數力薦嘉澤，不僅吸引市場目光，更凸顯對其基本面的高度讚賞。

嘉澤在伺服器、桌機市場中，是排名前三的CPU與DRAM插槽製造商，於英特爾與超微（AMD）平台各有30～35％、50％的市占率。基於嘉澤在伺服器、桌機產業地位超群，得以獲得Whitley、Eagle Stream平台更多市占率，並抓住2021～2023年的漲價大趨勢。

從產業變化來看，由於PCIe通道、記憶體通道、CPU核心數量在2020～2023年間顯著增加，推升全球CPU插槽針腳（pin）數，伺服器領域2022、2023年pin數增加26％與21％，同期間桌機pin數是增加13％與9％。

ALETHEIA強調，高pin數成長通常將轉化為單位售價的增加，估計在伺服器、桌機新世代的CPU領域中，相關CPU插槽價格將增加25～65％；DRAM插槽從DIP升級到SMT技術後，插槽價格更將倍增。

有鑑於嘉澤擁有優勢產業地位、市占率，伴隨產品帶動單位售價翻揚等利多交互作用，研究機構對獲利動能寄予厚望，因營收規模放大、毛利率水漲船高，估計嘉澤2021年每股純益35.7元，將比2020年多出將近一個股本，2022、2023年每一年的獲利年增率都直逼三成，每股純益上升到45.3與57.1元，也就是說，嘉澤2023年的獲利將比2020年多出一倍以上。