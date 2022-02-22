華新科（2492）公布去年度財報，全年獲利79.31億元，年增19.6％，每股稅後純益16.35元，低於市場預期的17～18元；其中第四季單季獲利跌破雙位數，降至9.47億元，季減65％、年減43％，為最近七季以來新低紀錄，單季EPS僅1.95元。

華新科22日也公告，副董事長顧立荊將重掌總經理職務，原總經理暨營運長張瑞宗則接任研發長。

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