華新科上季獲利季減65％ 觸七季低點 17:302022/02/22 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華新科（2492）公布去年度財報，全年獲利79.31億元，年增19.6％，每股稅後純益16.35元，低於市場預期的17～18元；其中第四季單季獲利跌破雙位數，降至9.47億元，季減65％、年減43％，為最近七季以來新低紀錄，單季EPS僅1.95元。 華新科22日也公告，副董事長顧立荊將重掌總經理職務，原總經理暨營運長張瑞宗則接任研發長。 《國際產業》銅價上升 Aurubis上季獲利大增85％ 華新科斥資1億 獲松尾電機20％股權 #華新科 #七季 #上季獲利 #度財報 #全年獲利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》財報季登場 美股上季獲利估成長22.3％ 15:232022/01/13 財經 華新科12月營收雙減 上季營收跌破百億 15:432022/01/10 財經 華新科斥資1億元 取得日本松尾電機股權19.89％ 15:412022/01/13 財經 Q4營收不如預期 華新科股價觸近二個月新低 16:132022/01/12 財經 集團第三家獲利突破半個股本 信昌電EPS達6.67元 16:592022/02/22 財經 華新科 上季營收跌破百億 04:102022/01/11 證券．權證 搭上企業併購交易熱潮 大摩上季獲利亮眼 22:502022/01/19 財經 資金退潮… 被動元件股價量齊跌 04:102022/01/26 證券．權證 凱美上季獲利腰斬降至1.33元 2021年仍創高 16:412022/01/21 財經 長科＊ 去年大賺逾4.8個股本 04:102022/01/19 證券．權證 順達賣樓大賺 去年EPS 22.4元 04:102022/01/26 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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