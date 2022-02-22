高球桿頭代工廠鉅明，董事會22日通過去年財報，2021年全年營收30.89億元，每股稅後盈餘4.70元，雙創歷史新高，鉅明董事會並決議配發現金股息2.5元。

鉅明審計委員會、董事會22日先後通過去年財報，2021年全年營收30.89億元，全年淨利2.39億元，每股稅後盈餘4.70元。

鉅明董事會並決定配發現金股息，每股配發2.50元。

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