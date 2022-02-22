鉅明董事會決議分配現金股息2.5元 17:412022/02/22 工商 顏瑞田 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高球桿頭代工廠鉅明，董事會22日通過去年財報，2021年全年營收30.89億元，每股稅後盈餘4.70元，雙創歷史新高，鉅明董事會並決議配發現金股息2.5元。 鉅明審計委員會、董事會22日先後通過去年財報，2021年全年營收30.89億元，全年淨利2.39億元，每股稅後盈餘4.70元。 鉅明董事會並決定配發現金股息，每股配發2.50元。 中芯國際2021年Q4營收15.8億美元 創新高 台積電董事會核准去年第四季現金股利2.75元 #鉅明 #董事會 #通過去年財報 #全年營收 #每股稅後盈餘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 證交所董事會通過晉弘上市案 17:442022/02/22 財經 《資訊服務》系微去年獲利創10年來新高 擬配息5.2元 08:522022/02/22 財經 將發GDR 估籌資230億 04:102022/02/09 財經要聞 奇景去年Q4財報衝高標 全年營收、獲利同創新高 19:492022/02/17 財經 部份零組件供貨吃緊 大田1月營收低於預期 17:042022/02/10 財經 台積電破天荒！買回自家股1,387張 今起至4月15日 04:102022/02/16 財經要聞 台積上季配息2.75元 04:102022/02/16 財經要聞 去年獲利登峰 是方大方配息9.3元 04:102022/02/18 證券．權證 2年紛擾1票險勝 陳泰然當選文大董事長 04:102022/02/09 生活新聞 《半導體》今年營收再增雙位數 鈺太叩關歷史高點 09:432022/02/16 財經 帆宣去年每股賺8.24元 派息4.5元 04:102022/02/22 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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