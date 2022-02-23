趨勢民調總經理吳世昌批評檢方虛構起訴內容。（蔣永佑攝）

台北地院審理朝野立委收賄案，今天傳喚時代力量前立委徐永明、趨勢民調總經理吳世昌、是知管理顧問總經理郭克銘及太平洋流通公司前董事長李恆隆，就針對徐永明利用職權於立院舉辦公聽會，為SOGO經營權施壓經濟部部分進行言詞辯論。徐永明否認有任何期約收賄的行為，辯稱是遇上橫行立院的「政治金光黨」；吳世昌也說自己單純是居中介紹，並反擊檢方虛構起訴內容，兩人都拒絕認罪。

李恆隆今天依然坦承行賄，也沒有任何意見補充。在全案中扮演白手套的郭克銘，則願就自己行賄部分認罪，表示既然李恆隆已承認行賄，自己當初受李所託幫忙找立委幫忙，自然也有責任。

公訴檢察官論告時，從四大方面說明上述被告行、收賄的犯行，分別是：一、2019年12月18日，徐永明出面商借立法院會議室，與東吳大學合辦公聽會；二、徐永明與國民民黨立委廖國棟、陳超明等人以立委職權，聯手逼迫經濟部官員出席公聽會；三、上述涉案立委與其主任及吳世昌、郭克銘等人聯繫交涉過程中符合期約行賄及收賄的構成要件；四、涉案立委名義上辦公聽會，實則假公濟私向原本不願出席的經濟部官員施壓，形容徐永明等立委根本是「掛羊頭賣狗肉」。

徐永明在庭上表示，公聽會當天自己是去講《礦業法》，與經濟部商業司負責的SOGO經營權爭議無關。至於郭克銘2019年12月2日安排李跟他在國會辦公室碰面，是一場非常奇怪的會面，他也告訴李，SOGO經營權爭議過於個案，他無法幫忙，自己不只沒拿錢，還不斷地拒絕，強調對於立委職務上的紅線，他守得非常清楚，也很明確，不會做出犯法的事。