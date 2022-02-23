環保署23日進行台北捷運環狀線東環段專案小組審查，由於路線行經都市區域，過去環評委員擔憂影響交通，不過經過台北捷運局解釋後，全案通過環評初審，後續補足相關資料後，送環評大會繼續審查。

開發單位台北市捷運局表示，東環段兩端點銜接環狀線北環段與南環段，分別在劍南路站與動物園站銜接，全線採地下化方式興建，全長約13.25公里，設10座地下車站及一座地下機廠，途中經過內湖區、南港區、信義區、文山區、松山區及中山區等地區，可以與捷運民生汐止線、松山新店線、板南線、淡水信義線轉乘，整體計畫期程約12年。

經過閉門會議熱烈討論後，最終做出建議通過的決議，後續送環評大會審查，不過環評委員也要求開發單位必須先補足相關資料，包含檢核施工期間所衍生空氣污染物排放增量抵換措施量能正確性及合理性，強化補充評估參數，如施工機具數量、各工區排放增量等，並將開發單位承諾延長洗掃街範圍至少10％納入修正後報告。針對沿線空氣污染物增量已接近法規標準之敏感點，評估加強污染防制措施可行性。

針對本案300株移植喬木，強化說明移補植規劃，包含胸徑10公分以上移除喬木種類、數量、點位規劃及移補植保活年限至少5年，死亡後補植率1比2、植栽以原生種為限等，並研提具體都市生態改善措施；環境監測計畫評估納入全區地景調查每年1次。