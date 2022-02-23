為了今年蜀葵花節，學甲區公所和光華社區在周邊除了栽種鼠尾草等花海，還有布置燈飾。（張毓翎攝）

台南學甲蜀葵花節今年原訂3月5日舉辦，不料連日低溫下雨等因素，花開不到1成，區公所經評估後，決定延至2周開幕。當地里長邱益在憂心地嘆，蜀葵花節從無到有，經公私協力長期營造，成為學甲最具指標性活動；然而，今年花況卻不如預期，是9年來首次遇到，雖然也無可奈何，但看了心肝會痛。

學甲蜀葵花節今年邁入第9屆，為了這次活動，學甲區公所去年10月安排人力，前往光華里「蜀葵專區」種下2萬多株的蜀葵花，後續交由社區雇工做栽培管理，從種植、澆水、除草、中耕、疏植及施肥，每一項環節都不馬虎。

學甲區長張明寶說，蜀葵花節近年成為學甲一年當中重要且最具特色的活動，以往都在10月下旬種植，4個月後開花，因此活動會預定在228連假或3月第1個周末開幕，但無奈的是，今年不曉得為什麼，花開得總是「一波三折」。

他指出，過去蜀葵花可長到逾2公尺高，放眼望去一片是花海比人高的壯觀場景，可是今年蜀葵花好像都長不大，種苗供應廠商否認跟種源有關，而原本吃「井水」的蜀葵花，這次特地改用自來水澆灌，但成效不大，如今又遇上超強寒流，花都開不了。

光華里長邱益在也說，蜀葵花為「嗜冷」的溫帶地區植物，太熱長不好，但太冷，花苞也難綻放。今年蜀葵花種植期間，已經補植逾4000株，數量遠超過過去，為呈現最美的花海給遊客，「該做的都做了」，活動也延後舉辦，希望屆時至少能開到3成左右。