以生產77乳加巧克力聞名的食品廠宏亞（1236）今（23）日公告去年財報，受原物料上漲及疫情影響，宏亞去年每股稅後淨損0.25元，創下近20年以上首見的年虧損。不過公司對今年獲利有信心，為穩定股利發放，宏亞今董事會仍決議每股派發現金股息0.5元。

宏亞去年財報出爐，全年營收17.55億元，年增7.2％；稅後淨損2735萬元，創下近20年以上的首見年虧損，換算每股淨損0.25元。

宏亞主管說明，公司去年營運虧損，主要因為成本大漲所致，過去一年來，從油、蛋、麵粉、糖、奶油、可可等原料，到工資、包材等，幾乎無所不漲，壓縮到公司獲利空間。

另外去年5-7月國內疫情三級警戒，很多婚禮取消，宏亞旗下有知名喜餅品牌禮坊，生意受到很大打擊，由於產能利用率沒有全開，導致單位成本上升。

不過為了穩定股利發放，宏亞董事會仍通過每股擬派發現金股息0.5元，將待6月29日股東常會討論後拍板通過。

展望今年，雖然宏亞的食品本業仍然面臨成本壓力，不過在業外方面，宏亞去年底公告出售桃園八德舊廠土地建物，交易金額達4.63億元，該土地為宏亞1976年成立時所取得，持有持本偏低，預計處分利益達3.96億元，每股獲利貢獻度高達3.65元。該案目前正在辦理過戶中，最快本季入帳，宏亞今年獲利已經先吞下一顆超級大補丸。